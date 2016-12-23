 مشاجرة جامعة الطائف.. تحرش شلة “كاكا عربجية” بطالبة كانت بداية الشرارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مشاجرة جامعة الطائف.. تحرش شلة “كاكا عربجية” بطالبة كانت بداية الشرارة

مشاجرة جامعة الطائف.. تحرش شلة “كاكا عربجية” بطالبة كانت بداية الشرارة
المناطق - الرياض:

أرجعت مصادر مشاجرة بعض طالبات جامعة الطائف، إلى تزعم طالبة أطلقت على نفسها اسم “كاكا عربجية” شلة من رفيقاتها بغرض استهداف طالبة وانطلقت شرارة الاشتباك، حينما بادرت بالاشتراك مع بعض رفيقاتها بالتحرش بطالبة وتوجيه إساءات بالغة لها ومخاطبتها بأسلوب “رجولي” غير لائق.

وعليه، لزمت الطالبة المعتدى عليها الصمت ورفضت التحدث مع المعتدية وشلتها وحاولت تفاديهن والابتعاد عن محيطهن، فاستشاطت زعيمة الشلة غضبا وبدأت في ضرب الطالبة ولكمها بمشاركة أخريات في الشلة، الأمرالذي تسبب في إصابتها.

كما عثرت الجهة المعنية وفقاً لـ”عكاظ” مع إحدى المعتديات على مبلغ خمسة آلاف ريال واعترفت أنها حصلت عليه بعد نجاحها في خداع شاب.

وأكدت المصادر، أن الجهات الأمنية في الطائف حددت عدد المضاربات التي وقعت في ذلك اليوم، إذ كانت الأولى في كلية البنات بالحوية والأخرى في الفيصلية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لجلب كافة الطالبات المتورطات في الاشتباكين لتقديمهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.

وكانت جامعة الطائف شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة الغريبة ورفعت توصيات بفصلهن نهائيا فيما اطمأنت عميدة الدراسات الجامعية على المصابات في المشاجرة.

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