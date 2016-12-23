 انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير مكة: نرتقي لحالة حضارية أسمى وأشرف للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية بالصور: الرعيني يفتتح كرنفال شارع الفن ومهرجان العسل 6 فوائد صحية لتناول اللوز ستجعلك حريصا على تناوله باستمرار إحباط تهريب 5.8 ملايين من حبوب الكبتاجون بجمرك ميناء جدة اختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً أمريكي يحصل على 75 دولارا تعويضا لسجنه 31 عاما “ظلما” ! فقدان 90 شخصا في غرق قاربين قرب إيطاليا إزالة أكثر من 90 حوش مخالف بمكة انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف مشاجرة جامعة الطائف.. تحرش شلة “كاكا عربجية” بطالبة كانت بداية الشرارة ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب 36 % من الميزانية لقطاعي “التعليم” و “الرعاية الصحية”

انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف

انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف
القطيف - فهد المريخي

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بالقطيف من إنتشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير .
وقال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغ يفيد بتعرض احد المركبات لحادث سقوط بالبحر خلف مركز اللياقة بكورنيش الدمام اثرها تعرضها لحادث سير ، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC حيث تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع سقوط السيارة وباشر الغواصيين البدء في البحث عن المفقودين وإتضح بعد فتح ابواب السيارة داخل البحر وجود سائق السيارة فقط وجرى إنتشاله والذي تبين أنه قد فارق الحياة .
وتم إخراج السيارة من البحر بواسطة الجهات ذات الإختصاص .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>