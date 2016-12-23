انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بالقطيف من إنتشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير .

وقال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغ يفيد بتعرض احد المركبات لحادث سقوط بالبحر خلف مركز اللياقة بكورنيش الدمام اثرها تعرضها لحادث سير ، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC حيث تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع سقوط السيارة وباشر الغواصيين البدء في البحث عن المفقودين وإتضح بعد فتح ابواب السيارة داخل البحر وجود سائق السيارة فقط وجرى إنتشاله والذي تبين أنه قد فارق الحياة .

وتم إخراج السيارة من البحر بواسطة الجهات ذات الإختصاص .