 إزالة أكثر من 90 حوش مخالف بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إزالة أكثر من 90 حوش مخالف بمكة

إزالة أكثر من 90 حوش مخالف بمكة
عادل الزهراني - مكة

أزالت بلدية العمرة الفرعيه بمكه المكرمه تعدي على مخطط يضم عدد كبير من القطع السكنية والاحواش المخالفه والمقامه بطرق عشوائيه يبلغ عددها ما يقارب تسعين حوش وتشغل مساحة كبيره تتجاوز (60.000) متر مربع .

وأوضح المهندس خالد بن عبدالله سندي رئيس بلدية العمرة الفرعيه ان الازاله تمت بمشاركة عدد من افراد الجهات الامنيه ، وهي عبارة عن احواش وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابيه ، مؤكدا بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون .

وأشار الى ان جميع المواقع التي تم ازالتها عباره عن تعديات على الممتلكات العامه في أحد المخططات بمنطقة أم طبيق والواقعة شرق الطريق الدائري الرابع ، وكانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود مايثبت ملكيتهم لها ، وقد تمت ازالتها جميعها واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامه مشيراً الى أن البلديه قامت تكثيف الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر السلبية .

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