 فقدان 90 شخصا في غرق قاربين قرب إيطاليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير مكة: نرتقي لحالة حضارية أسمى وأشرف للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية بالصور: الرعيني يفتتح كرنفال شارع الفن ومهرجان العسل 6 فوائد صحية لتناول اللوز ستجعلك حريصا على تناوله باستمرار إحباط تهريب 5.8 ملايين من حبوب الكبتاجون بجمرك ميناء جدة اختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً أمريكي يحصل على 75 دولارا تعويضا لسجنه 31 عاما “ظلما” ! فقدان 90 شخصا في غرق قاربين قرب إيطاليا إزالة أكثر من 90 حوش مخالف بمكة انشال شخص سقط في البحر بعد تعرض مركبته لحادث سير بالقطيف مشاجرة جامعة الطائف.. تحرش شلة “كاكا عربجية” بطالبة كانت بداية الشرارة ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب 36 % من الميزانية لقطاعي “التعليم” و “الرعاية الصحية”

فقدان 90 شخصا في غرق قاربين قرب إيطاليا

فقدان 90 شخصا في غرق قاربين قرب إيطاليا
المناطق_وكالات

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول فقدان 90 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربين قرب سواحل إيطاليا.

وقال مصدر أممي إن حصيلة ضحايا الهجرة غير الشرعية خلال السنة الحالية عبر البحر المتوسط بلغت 5000 قتيل.

وكانت الأمم المتحدة قالت في الشهر الماضي إن نحو 4220 مهاجرا لقوا مصرعهم أو فقدوا خلال محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام.

وقد ارتفعت حركة الهجرة من ليبيا بسبب حالة الطقس الهادئة من ناحية، وانتشار الفوضى في ليبيا من ناحية أخرى نحو الجزر الإيطايلة القريبة وخاصة لامبيدوسا، لتصبح نقطة انطلاق نحو دول أوروبا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق عملية “صوفيا” البحرية في البحر المتوسط في يونيو/حزيران 2015، وترمي إلى التقدم تدريجيا في العمل على محاربة الهجرة غير الشرعية وتعقب شبكات التهريب وضبط الحدود انطلاقا من المياه الدولية وصولا إلى السواحل الليبية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>