 اختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً

اختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً
المناطق_وكالات

قالت وسائل إعلام في مالطا، إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت، وتم تحويل مسارها إلى مالطا حيث هبطت اليوم الجمعة.

وأضافت وسائل الإعلام ومنها صحيفة “تايمز أوف مالطا”، أن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية المملوكة للدولة وعلى متنها 118 شخصا، حيث كانت في طريقها من سبها جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس العاصمة.

وكتب رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، في تغريدة على موقع تويتر “تم إبلاغي بواقعة خطف محتملة لطائرة في رحلة داخلية في ليبيا، وتحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ في وضع الاستعداد”، فيما ذكرت قناة “العربية” أن الخاطفين هددا بنسفها، ومطالبهما غير معروفة.
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