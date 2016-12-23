 إحباط تهريب 5.8 ملايين من حبوب الكبتاجون بجمرك ميناء جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إحباط تهريب 5.8 ملايين من حبوب الكبتاجون بجمرك ميناء جدة

إحباط تهريب 5.8 ملايين من حبوب الكبتاجون بجمرك ميناء جدة
المناطق - جدة

شَهِد جمرك ميناء جدة الإسلامي إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (5.820.000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء.

وتفصيلاً قال عبدالله الفلاي مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “لفات ورق” وبكمية بلغت (2328) لفة، وبخضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون كانت مُخبأة بطريقة فنية في حامل كل لفة “البكرات” بحيث تم استحداث تجويف في كل “بكرة” وتم توزيع الكمية في هذه التجاويف. وأضاف الفلاي أنه جرى بعد إحباط محاولة التهريب اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة.

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