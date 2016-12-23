 6 فوائد صحية لتناول اللوز ستجعلك حريصا على تناوله باستمرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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6 فوائد صحية لتناول اللوز ستجعلك حريصا على تناوله باستمرار

6 فوائد صحية لتناول اللوز ستجعلك حريصا على تناوله باستمرار
المناطق_الرياض

أكدت الدكتورة الفرنسية مارى بلومي، خبيرة التغذية الفرنسية أهمية الفوائد الصحية للوز والزيت الخاص به، والذي يعمل على امتصاص حموضة عصارة المعدة، حيث يفضل تناول زيت اللوز بعد تناول الطعام لحماية جدار المعدة.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية، أن اللوز غنى بالألياف والبروتين كما أنه يساعد على الشبع، ويفضل تناوله بين الوجبات الغذائية، حيث تحتوى 20 حبة لوز على 160 سعرا حراريا، كما أنه غنى بأوميجا – 9 وفيتامين هـ ، ولديه القدرة على إيقاف الجلطات التي تسد الشرايين ومنظم للضغط بفضل المستويات المرتفعة للبوتاسيوم الذي يعمل على استبعاد الملح كما يعمل على اختراق الكوليسترول السيئ والتخلص منه في البراز.
وأضافت بلومي أن اللوز عبارة عن كوكتيل من مضادات الأكسدة، ويحتوي على الزنك والحديد وفيتامين هـ و ب – 9 وهو، مفيد للعضلات بسبب الماغنسيوم ومفيد للعظام بفضل الكالسيوم، ومفيد للجلد ومن الأفضل خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والكيوي والمانجو، وهو كذلك غنى بفيتامين بى – 3 ويسهل عملية الهضم.

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