بالصور: الرعيني يفتتح كرنفال شارع الفن ومهرجان العسل

رعي محافظ المجاردة عبدالله الرعيني مساء أمس تدشين كرنفال شارع الفن الذي تنظمه بلدية المحافظة ومهرجان العسل الكبير الخامس ( عسلنا أجود ) بقرية ربوع بلادي التراثية ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي ( المجاردة أجمل ) بحضور محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي ومحافظ بارق يحيى آل حموض ووكيل محافظة المجاردة ثامر المرزوقي وأمين منطقة عسير صالح القاضي ومدير عام الشؤون الزراعية بعسير المهندس فهد الفرطيش وعدد من المسئولين ومدراء الإدارات ورؤساء المراكز وشيوخ وأعيان واعداد غفيرة من أهالي وزوار المجاردة .

وتجول الجميع في شارع الفن واستمعوا عما يحتويه من رئيس البلدية المهندس عبدالله بن دلبوح وجهود البلدية في إخراجه بهذه الصورة بتعاون بعض الجهات الحكومية من خلال المعارض ، وشاهدوا ما يحتويه من صور فوتوغرافية من المجاردة ورسومات فنية وركن التعليم فطن وكشافة رسل السلام وركن الشؤون التعليمية بمكتب تعليم المجاردة ، ونادي ريتشي للفنون التشكيلية بثانوية جابر بن حيّان والمرسم الحر والنشاط الكشفي وكذلك نادي عسير للتصوير الفوتوغرافي ، ومشاركة جمعية الثقافة والفنون بجدة باقامة عروض مسرحية على مدى ثلاثة أيام .

وفي قرية ربوع بلادي التي احتضنت مهرجان العسل الكبير الخامس التي تشرف على تنظيمه فرع الزراعة بالمحافظة وشاهد الجميع أكبر إناء للعسل ويحوي أكثر من 1300 كيلو من العسل الطبيعي ، ثم تجول الجميع في صالات عرض العسل ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة .

بعدها بدأ الحفل الخطابي حيث تحدث محافظ المجاردة عبدالله الرعيني عن جهود الدولة أيدها الله في رفاهية المواطن واسعاده في أي جزء من هذا الوطن المعطاء ، ثم تحدث عن أهمية ملتقى المجاردة الشتوي وتعريف الزوار بما تمتلكه محافظة المجاردة من مقومات للسياحة بفضل ما حباها الله من جمال الطبيعة وتنوعها مما اسهم في انتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد اعداد النحالين .

وشكر الرعيني سمو أمير منطقة عسير على موافقته الكريمة على اقامة ملتقى المجاردة الشتوي ، وجهوده ودعمه ومتابعته لكافة البرامج والانشطة في المنطقة ، وحرصه على أن تكون السياحة في منطقة عسير مستدامة .

ثم كرم الرعيني أسر الشهداء في محافظة المجاردة بمبالغ مالية من اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة ودعم مالي من وكيل محافظة المجاردة ثامر المرزوقي بمبلغ 10 آلاف ريال ، وكميات من العسل الطبيعي من محل بن على الله للعسل.