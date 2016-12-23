أمير مكة: نرتقي لحالة حضارية أسمى وأشرف للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية

أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨-١٤٣٩ ، والتي أظهرت نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصاديه والسياسة التي تشهدها كثير من دول العالم .

نحن نعيش في فترة مميزة فترة الخير والمشاريع والتقدم والتطوير ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية.

إن المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات من تحدي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الامان .

لايفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الايجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح واسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يزيد هذا الوطن عزة وكرامة متمسكين بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم .