أمريكا تلغي برنامج “تسجيل الأجانب” الذي تطبقه منذ أحداث سبتمبر

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، الخميس، إن الوزارة أنهت رسميا برنامج الأمن الوطني لنظم التسجيل في الدخول والمغادرة وذلك بإلغاء قواعد قديمة.

وسوف ينشر القرار الجديد في السجل الاتحادي الجمعة ويصبح نافذا على الفور.

وخلصت الوزارة إلى أن البرنامج الذي علق العمل به في عام 2011، يسبب تعطيلا ولا يتسم بالكفاءة ولم يسهم في تعزيز الأمن.

وبعد تطبيقه عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، جرى توسيع البرنامج خلال عام ليشترط تسجيل الزوار من 25 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة.

وكان ترامب سئل الأربعاء، هل سيؤيد تسجيل المسلمين في برنامج شبيه ببرنامج وزارة الأمن الداخلي، لكنه لم يؤكد أو ينف خططه.