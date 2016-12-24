إيصال التيار الكهربائي للمدينه الصناعية بالعقيق

نجحت الغرفه التجاريه الصناعية بالباحه ممثله في اللجنه الصناعيه وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات في إيصال التيار الكهربائي للمدينه الصناعيه.

و تكفلت هيئة المدن بدفع جميع تكاليف مشروع إيصال الكهرباء بما يقارب ٤ مليون ريال ونصف المليون وبدعم المهندس خالد الضويحي مدير المشاريع في الهيئة بالرياض . ومدير كهرباء الباحه المهندس احمد الحرازي

فيما ستشهد المنطقه الصناعيه بعد إيصال الكهرباء اقبالا كبيرا من المستثمرين الصناعيين من المنطقة وخارجها نظرا للميزات العديدة التي توفرها وزارة الطاقه والصناعة .. وهيئة مدن ومناطق التقنيه وبدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروضه الميسرة وتدني القيمة الايجارية وتوفر المساحات الكبيرة وتوفر الخدمات المساندة ..

الجدير بالذكر ان مساحه المدينه الصناعيه تبلغ ٣ مليون متر مربع ويتميّز الموقع بقربه من مطار الملك سعود بالعقيق . ووقوعها بالقرب من شبكة طرق مؤدية للرياض . من جهة والطائف .من جهة اخرى واوضح محمد المعجباني رئيس اللجنة الصناعية ان قطاع الصناعة في الباحة سيشهد تقدما ملموسا في الايام القادمة واقبالا كبيرا .. نظرا للفرص المتاحة .. وان اللجنة الصناعية وبتوجيهات من سمو امير المنطقة اخذت على عاتقها تطوير القطاع الصناعي بالباحة والاهتمام بالصناعيين وحل المعوقات التي قد تعترض مسيرتهم .وتقديم المشورات الفنية