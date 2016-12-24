 الدمى المتصلة بالإنترنت قد تكون جاسوسا بالمنزل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدكتور عويقل يطالب الثقافية باحتضان موروث أدبي جدة الممتد 40 عاما التعليم تعتزم إطلاق الحصن المنيع عودة ركاب الطائرة الليبية المخطوفة لمطار طرابلس أمير القصيم: الميزانية عكست متانة الاقتصاد السعودي وسنظل متكاتفين متكلين على الله مستبشرين أمين عسير يتفقد عدد من المشاريع في النماص وتنومة العطيشان: ميزانية العام شهادة نجاح على ضبط الإنفاق وإدارة الموازنة مدير تعليم جدة: الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء اتهام جاستن بيبر بالاعتداء والسرقة في الأرجنتين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعرف زوار معرض جدة للكتاب بأعماله الثقافية والفكرية ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام الإطاحة بـ 6 شبان تورطوا في ارتكاب جرائم السرقة في أملج بناء تكرم 186 متفوقاً ومتفوقة من أبناء الجمعية

الدمى المتصلة بالإنترنت قد تكون جاسوسا بالمنزل

الدمى المتصلة بالإنترنت قد تكون جاسوسا بالمنزل
المناطق_د ب أ

حذرت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا من أن الأجهزة الإلكترونية والألعاب المتصلة بالإنترنت يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على البيانات الخاصة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك، إن الدمية التي تجيب على أسئلة بسيطة، يمكن أن تكون شيئا مسليا، لكن لابد من معرفة أن هناك خادما (سيرفر) خلف هذه الدمية يقوم بتخزين هذه الأسئلة، وربما محادثات أخرى في القاعة. وتابع مولر أنه ” في هذا الإطار فإن على كل شخص أن يكون على دراية عند شرائه مثل هذه الأجهزة أنه من الممكن أن يحضر جاسوسا إلى حجرة الأطفال أو المعيشة في مسكنه”، وطالب كل واحد بأن يفكر على نحو دقيق ما إذا كان واحد من هذه الأجهزة يستحق المغامرة بالخصوصية.

وطالب مولر بتنظيم صحيح لمسؤولية التعويض عن الضرر في الأجهزة المنزلية الرقمية المتصلة بالإنترنت. وأضاف مولر:” هناك العديد من العروض التي تجعل الحياة أكثر متعة”، وهكذا يمكن للشخص عن طريق الهاتف الذكي، أن يقوم بتشغيل جهاز التدفئة في منزله وهو في طريقه للعودة، وكذا التحكم في أبواب المحلات.
واستطرد مولر أن ثمة أسئلة صعبة عن حماية البيانات وأمنها ثارت في هذا الشأن، منها مثلا ما إذا كان من الممكن عن طريق القرصنة على هذه الأجهزة تسهيل دخول المساكن بالنسبة للصوص، وشدد على أهمية الإعدادات المسبقة للأنظمة و المعلومات الجيدة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>