أمانة الأحساء ترعى مبادرة الأهالي في حملة نظافة جبل الشعبة

رعت أمانة الأحساء المبادرة الأهلية لحملة نظافة جبل الشعبة يوم أمس الجمعة ، انطلاقاً من تعزيز الشراكة والمسؤولية الاجتماعية .. بمشاركة ٣٥٠ متطوع ومتطوعة من أهالي الأحساء ومن مختلفي الأعمار .

حيث شارك في الحملة أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، والذي أكد بأن تفاعل أهالي الأحساء في برنامج تطويه بما شأنه خدمة الأحساء ، الأمر الذي يبث في النفس كل معاني الفخر والاعتزاز، مؤكدا بأن أمانة الأحساء وعبر وعيها التام بضرورة المشاركة الاجتماعية وتفعيل كل جوانب الشراكة قامت بدشين إدارة تعني بالمسؤولية الاجتماعية لأجل تدعيم الخطوات الاستراتيجية الرامية الى تدعيم المشاركة الفاعلة لقطاعاتها في المجتمع ، والتي تحرص وبصفة دائمة على القيام بواجباتها المجتمعية في المجالات مختلفة ، من خلال تنظيم ودعم مختلف الأنشطة والمناسبات ومشاركة كافة فئاته بالبرامج الهادفة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، مبينا بأن الإدارة العامة للنظافة في الأمانة قامت بإمداد الحملة ١٥٠ عامل نظافة، إضافة الى عدد من الآليات والأدوات والحاويات .

وقدم أمين الأحساء درع شكر وتقديره لصاحبة فكرة المبادرة ( زينب اللعاب ) تكريماً لجهودها ، وللقائمين والمنظمين والداعمين على الحملة وعلى رأسهم عضوة المجلس البلدي معصومة العبدالرضا ، و علي بوخمسين .. و شارك في الحملة وكيل الخدمات م/ ناجي المري ، ورئيس بلدي الاحساء أحمد الجعفري وعدد من اعضاء المجلس البلدي ، ومدراء الادارات في الأمانة