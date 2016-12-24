 آل الشيخ يوقع عقود لمشروعات بلدية بربع مليار في الرياض وجدة والخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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آل الشيخ يوقع عقود لمشروعات بلدية بربع مليار في الرياض وجدة والخبر

آل الشيخ يوقع عقود لمشروعات بلدية بربع مليار في الرياض وجدة والخبر
المناطق_الرياض

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، عقود مشروعات بلدية جديدة في كل من الرياض وجدة والخبر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 247.205.500 ريال شملت صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الطرق والإنارة .
وتضمنت مشروعات مدينة الرياض صيانة إنارة شوارع وسط العاصمة، وصيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض (نطاق بلدية عرقة)، وصيانة شوارع وميادين شمال الرياض (الجزء الأول) وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 165.836.500 ريال .

وفي محافظة جدة شمل العقد تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل شوارع مداخل شمال المحافظة بتكلفة قدرها 43.833.000 ريال , بينما شملت المشروعات، صيانة شوارع جنوب محافظة الخبر وذلك بتكلفة بلغت 37.536.000 ريالاً.
ويأتي توقيع عقود هذه المشروعات حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة

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