بناء تكرم 186 متفوقاً ومتفوقة من أبناء الجمعية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) كرم فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية في الحفل الذي أقامته الجمعية لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً بالخبر وعددهم 186 طالباً وطالبة .

وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم ثم ألقى ثم القى فضيلة الشيخ صالح اليوسف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة قال فيها :

الحمد لله الذي هيأ لأبنائنا الأيتام من يساعدهم ويجعلهم قادرين على التميز والتفوق والنجاح وهذا من نعم الله علينا فنحن نلتقي في كل عام ونرى اعداد المتفوقين من أبناء الجمعية تزداد عن الأعوام السابقة وهذا يدل على أن هناك تنافس في الخير وحب للتفوق والطموح بين أسر الجمعية وفي كل عام سنحتفل إن شاء الله جميعاً بتكريم أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية والمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) .

واضاف : أبنائي المتفوقين والمتفوقات :لقد اجتهدتم وثابرتم حتى وصلتم لهذا المستوى المشرف وباسمي ونيابة عن جميع الحضور اتقدم بالتهنئة لكم جميعاً وهذا التفوق يجب أن يستمر .. والتهنئة والشكر لأخواتي الأمهات فهن من سهرن وحرصن حتى تحقق هذا التفوق والنجاح .

ثم القى الطالب بدر القحطاني والطالبة مها الحربي كلمة المتفوقين والمتفوقات ثم كرم المتفوقين والمتفوقات من أبناء الأسر المنتسبة للجمعية في جميع المراحل التعليمية في القسم الرجالي والقسم النسائي .

ثم تم تكريم الجهات الراعية والداعمة ، وعبر الطلاب المتفوقين عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين بأنه سيكون دافعاً لاستمرارهم في تحصيلهم العلمي بإذن الله