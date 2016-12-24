الإطاحة بـ 6 شبان تورطوا في ارتكاب جرائم السرقة في أملج

ألقت شرطة محافظة أملج بمنطقة تبوك القبض على ستة جناة أقروا بتورطهم بارتكاب سرقة أموال وصكوك ومحاولتهم سرقة محل مجوهرات.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان انه من خلال الجهود التي بُذلت من مدير شرطة المحافظة وزملائه وخصوصاً رجال البحث الجنائي بعد تلقيهم بلاغ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 عاماً) عن سرقة مبلغ مالي قدره مائتي ألف ريال وعدد من الصكوك والأوراق الهامة وتم القبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم (21 إلى 24 سنة) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي أثناء غيابه عن المنزل والتدليل على موقع إخفاء المبلغ المسروق وجرى إيقافهم رهن التحقيق.

وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من الإطاحة بثلاثة جناة سعوديين (18- 20 سنة) وذلك بعد دخولهم منزل لأحد المواطنين يقع مجاور لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقة وذلك عن إيجاد فتحه بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل وتم القبض عليهم وبالتحقيق معهم أقروا بذلك كما شوهد أثار على جدار المحل المراد سرقته وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق.