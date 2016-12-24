 ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام

ضبط وإتلاف 87 طن من الروبيان والأسماك المنتهية الصلاحية في الدمام
المناطق_الدمام

تمكنت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة في عملية مشتركة، من ضبط وإتلاف كمية “ضخمة” من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهي الصلاحية، كانت معدة للتوزيع محليا والتصدير خارجيا، فيما تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس.
وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيرا الى أنه تم العثور على 87.5 طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والتي كانت معدة للتوزيع داخليا والتصدير خارجيا.

وأشار إلى أنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، إضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجيا .
ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين الى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة 940، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكدا أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

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