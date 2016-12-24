 مدير تعليم جدة: الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير تعليم جدة: الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء

مدير تعليم جدة: الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء
المناطق_محمد آل طاوي

قال مدير عام التعليم بمحافظة جدةعبدالله بن أحمد الثقفي : إن الميزانية جاءت محمّلة بالخير وواعدة بالرخاء وباستمرار التنمية وباعثة على التفاؤل بالمستقبل، ومؤكدة الثقة أننا وطنا وقيادة وشعبا قادرين على الانسجام والتغلب على التحديات وتجاوز كل الصعوبات.
وأشار في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن ما تدركه القيادة – أيدها الله – من الاهتمام البالغ لقطاعات التعليم والاستثمار في الإنسان يؤكد حجم مخصصات قطاعات التعليم بأكثر من 200 مليار ريال، وبما نسبته 22.5 % من الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أنها تجسد وبوضوح أهمية توفير الخدمات التعليمية وتطوير آداء وفعالية قطاعات مؤسسات ومرافق التعليم وتحسين مخرجاتها وأن الاستثمار البشري هو أفضل وأجدى أنواع الاستثمار لما يحققه من العوائد والمنافع للوطن ومواطنيه حاضراً ومستقبلاً وتحقيقا لمقتضيات رؤية 2030  وبرامجها ومشاريعها.

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