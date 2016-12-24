اتهام جاستن بيبر بالاعتداء والسرقة في الأرجنتين

وجهت محكمة في الأرجنتين اتهامات بالاعتداء والسرقة لمغني البوب جاستن بيبر في اتصال بحادث عام 2013.
وقالت المحكمة:”تم تصنيف الاتهامات. وفي أقرب وقت تصير لائحة الاتهام ملزمة قانونا، ستعقد جلسة استماع”. ولم يتم الأمر بإجراء أي تحقيق. وقالت المحكمة “، طالما اتبع القانون، فليس لديه ما يخشاه”.
وكان المغني الكندي يغادر مرقص “إنك” في العاصمة الأرجنتينية عام 2013 عندما دخل في عراك مع مصور كان يحاول التقاط صور له.
وهاجم حراس بيبر الرجل ويقال إنهم أصابوه في ذراعه. كما أخذوا أجزاء من كاميراته كذلك، وفقا للائحة الاتهام. ومن غير الواضح ما إذا كان الموسيقي الشاب قد أمر الحراس الشخصيين بمهاجمة المصور.
وقالت المحكمة إن بيبر عرض موقفه من القضية في مؤتمر عبر الفيديو مع المحققين، على الرغم من أنه لم يرد على أي أسئلة. ويعتزم بيبر القيام بجولة في أمريكا الجنوبية العام المقبل. لكن ليس من المقرر أن يقيم أي حفلات بالأرجنتين.
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