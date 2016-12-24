أمير القصيم: الميزانية عكست متانة الاقتصاد السعودي وسنظل متكاتفين متكلين على الله مستبشرين

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017م وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي.

وقال سموه أن ما صدر في هذه الميزانيه يدل دلالة واضحة على أن بلادنا والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطور والتقدم بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أعلى درجات الأمان وكما قال عنها سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته الضافية الشاملة أن ( اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات )

مؤكداً سموه على أن الأرقام التي أُعلنت أكدت على أن التنمية في تصاعد مستمر, وأن قادة هذه البلاد عازمون على مواصلة تنمية الوطن ورفاهية المواطن على الرغم من كل الظروف المحيطة.

وأشاد سموه ببرامج الإصلاحات التي أكدت عليها ميزانية هذه العام مؤكداً على أن كل ذلك يأتي في مصلحة الوطن والمواطن.

من جانب آخر أثنى سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على ما يتمتع به المواطن السعودي من ثقة كبيرة في قيادته مما جعل هذا الوطن مضرب المثل في وحدة صفه ولحمته وهذا ما جعل بلادنا ولله الحمد في منأى عن الفتن والقلاقل التي عصفت بالكثير من البلاد المحيطة بنا, محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف المرجفين الذي يريدون ببلادنا السوء ويحسدوننا على ما أتان الله من فضله.

وأختتم سموه تصريحه بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ليواصل مسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين وهذا الوطن العزيز.