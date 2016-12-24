 عودة ركاب الطائرة الليبية المخطوفة لمطار طرابلس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عودة ركاب الطائرة الليبية المخطوفة لمطار طرابلس

عودة ركاب الطائرة الليبية المخطوفة لمطار طرابلس
المناطق_وكالات

عاد ركاب طائرة ليبية اختطفت وجرى تحويل مسارها إلى مطار مالطا إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس اليوم السبت. وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 في رحلة داخلية بليبيا صباح أمس الجمعة (23 ديسمبر) عندما جرى تحويل مسارها إلى مالطا على بعد 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي بعد أن أبلغ أحد خاطفيها طاقم الطائرة أنه يحمل قنبلة.
والطائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة كانت تقوم برحلة من سبها في جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس وهي رحلة تستغرق في العادة حوالي ساعتين. وأفرج الخاطفان عن جميع الرهائن دون أذى واستسلما بعد

أن أعلنا ولاءهما للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأُلقي القبض على الرجلين وكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات على تويتر إن نتائج الفحص الجنائي الأولى تظهر أن الأسلحة التي استخدمت في خطف الطائرة مزيفة

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