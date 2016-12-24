اللاحم: استقرار المملكة اقتصاديا نعمة عظيمه

صرح فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليم اللاحم إن ميزانية هذا العام التي أعلنت قبل يومين ماهي إلا تجسيد لحكمة القيادة في إدارة خيرات البلاد وتوجيهها نحو كل ما يحقق النفع للوطن وأهله.

وعن دلالات هذه الميزانية الجديدة قال الشيخ اللاحم : إن هذه الميزانية خالفت التوقعات ، فرغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة ومن ابرزها انخفاض أسعار النفط وحرب عاصفة الحزم إلا أن بياناتها كشفت عن اقتصاد متماسك، يتعاطى مع الظروف المحيطة بحكمة واقتدار ، دون أن يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد المملكة.

وأشاد اللاحم بالفكرة الرائدة التي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه للمستحق الفعلي .

وفي ختام تصريحه شدد اللاحم على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية ماهو إلا نعمة جليلة تستوجب حمد الله تعالى والثناء عليه ، وتوجب علينا جميعا العمل يداً واحدة من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن ، والإسراع به نحو التقدم والريادة ، وسيتحقق ذلك بفضل الله تعالى ، ثم بفضل التوجيهات السديدة لقادتنا الكرام الذي أسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق والسداد، ولبلادنا دوام الرخاء والأمان