الدكتور عويقل يطالب الثقافية باحتضان موروث أدبي جدة الممتد 40 عاما

طالب الاستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس مجلس إدارة أدبي جدة القناة الثقافية السعودية باحتضان موروث أدبي جدة الممتد 40 عاما تماما كما أعادت قناة المحور المصرية حضور طه حسين، وأكد على أن التواصل مع القناة كان ضعيفا ، وأن النادي يعمل على منتجة موروثه الثقافي الزاخر متمنيا تقديمه للمتلقي عبر القناة .

وتحدث السلمي خلال استقبال الإيوان الثقافي المصاحب لمعرض كتاب جدة له، عن أنشطة النادي ومساراته واستعرض جميع برامجه خاصة الجديد منها بحضور مدير عام الأندية الأدبية محمد عابس ومدير القناة الثقافية السعودية عبدالعزيز العيد وعدد من الشعراء والمثقفين والإعلاميين .

وقال السلمي أدبي جدة الان خرج من النخبوية إلى الجماهير ويبحث عن أدوات جديدة من البرامج التي من شأنها تشجيع الشباب والفتيات ولذلك اتجهنا إلى عدد من المشروعات ليبني من خلالها جسوراً للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في القطاع العام والخاص متجاوزين حدود النادي بغية الانتقال إلى الجمهور والبحث عن المواهب وتشجيعها وتنمية مواهبها وتطوير قدراتها, ومن ابرز برامجنا للشباب مشروع ( جليس )الذي يعنى بالقراءة وتشجيعها وتنمية القدرات ودورات تطوير الذات للشباب بالتعاون مع مؤسسة الشربتلي ومبادرات جميل للإصدار الأول التي حاول النادي وما يزال من خلالها اكتشاف المبدعين المؤلفين في كافة المجالات..وتُعنى المبادرة بدعم الموهوبين وطباعة إصدارتهم ,. وقال السلمي ونحن في أجازة الصيف فتح أدبي جدة أبوابه للبرامج الصيفية ومنها السائح المثقف وعدد من المسرحيات والبرامج الشبابية الأخرى.. إنها خلية نحل عاملة لا تتوقف .

واستشهد السلمي بابرز النشاطات المنبرية في النادي ومنها الحلقة النقدية التي تّعد بحق نواة المدرسة النقدية في جدة والتي لها تاريخها المعروف وقد استطاع المجلس الحالي إعادة أعضائها إلى أحضان النادي وقدّموا وما يزالون بحوثاً ثرية في مادة النقد ليتها تعمم على الجميع للإفادة منها إلى جانب منتدى عبقر الشعري والتي تضم المهتمين بالشعر وللجنة رواق السرد التي تهتم غي القصة ةالرواية.

وأرجع مدير القناة الثقافية عبدالعزيز العيد ضعف التواصل بين القناة والأندية الأدبية لظروف القناة الاقتصادية مؤملا زيادة التنسيق مع الأندية ورحب بدعوة السلمي ، وأكد على تغطية القناة لعدد من الفعاليات الثقافية والأدبية السابقة كملتقى قراءة النص 14 الماضي وغيره، غير أن ذلك غير كاف متمنيا زيادة التعاون مع كافة الأندية الأدبية .

وعزا د السلمي عزوف بعض الأدباء عن النادي لصوارف خاصة بهم لا تتعلق بمنتج النادي مؤكدا على أنه ليس هناك أحد من الأدباء بمنأى عن النادي بل حضورهم مستمر ويشرف بعضهم على برامجه كسعيد السريحي وعبده خال وغيرهم .

وتحدث مدير عام الأندية الأدبية محمد عابس عن ميزانية الأندية وأن الزيادة تحتاج لقرار سامي كما أنه ينحى إلى التسوية في ميزانيات الأندية ولا يرى خفضها عن البعض منها ، وتحدث عابس عن إمكانية وجود ثغرات في لائحة الأندية الأدبية وكون اللائحة القديمة كانت تسمح بالترشيح لجميع التخصصات وقد اقتصرت اللائحة الجديدة على التخصصات الأدبية وبين عابس اننا في الفتره القادمة سنسعى الى انهاء الانتخابات في اقرب موقت .

وأدار الشاعر عبدالعزيز الشريف عضو اللجنة الثقافية للمعرض جلسة الإيوان الثقافي الذي شهد مشاركة الشاعر الحميدي الثقفي ود يوسف العارف وعدد من الشعراء الشباب .يذكر أن الإيوان يقام بشكل دوري تزامنا مع معرض الكتاب ويطرح من خلاله مشاركات ثقافية متنوعة