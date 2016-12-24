 جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب عامل أجنبي إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب عامل أجنبي إلى المملكة

جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب عامل أجنبي إلى المملكة
المناطق_منال الدوسري

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر جمرك جسر الملك فهد إدخال “عامل أجنبي” بطريقة غير مشروعة وذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

وأوضح الأستاذ ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بأنه قَدِمت للجمرك مركبة نوع “خصوصي” وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على “عامل أجنبي” بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة ولم يصرح عنه قائد المركبة، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأضاف أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.

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