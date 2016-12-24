 أمير جازان: ميزانية الدولة تنقل المملكة لآفاق أوسع وأشمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير جازان: ميزانية الدولة تنقل المملكة لآفاق أوسع وأشمل

أمير جازان: ميزانية الدولة تنقل المملكة لآفاق أوسع وأشمل
المناطقق_جازان
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438-1439هـ.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن الميزانية وما تحمل في ثناياها من مشروعات تنموية لهي أكبر دليل وخير شاهد على الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من قيادة هذا البلد الكريم، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة لهم “.
وأضاف سموه إن الميزانية التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو تعكس مزيداً من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن.
واستطرد سمو أمير منطقة جازان: لقد جاءت الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة ، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا المباركة وقيادتنا الرشيدة.

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