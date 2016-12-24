مدني الطائف ينقذ شخصين علقا بجبال الهدا

احتجز شخصين في منحدر بجبل الهدا تقدر مساحته مايقارب ٤٠٠ متر وتم احتجازهم وعدم قدرتهم علي الصعود وتم مباشرة فرق مدني الطائف و اخراجهم من فريق إنقاذ الدفاع المدني.

واتضح ان سبب نزولهم سقوط جوال احدهم اثناء وقوفهم علي مشارف جبل الهدا ونتج عن الحادث اصابه احدهم إصابات بسيطه نقل عن طريق الهلال الأحمر الي مستشفي القوات المسلحة

وتلقي العلاج وخرج بصحة جيده والحمد لله