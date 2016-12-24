 أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية
المناطق_عادل الزهراني

احتفل النادي الأدبي بجدة باليوم العالمي للغة العربية وذلك  بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية حيث اقام ندوة بعنوان(اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي افاق وتحديات) وتضمنت الندوة  ثلاثة محاور هي: المحور الإعلامي وقدمته الدكتورة الريم الفواز من (جامعة الملك عبدالعزيز).و المحور التقني وقدمه  الأستاذ الدكتور علي الحديبي من (الجامعة الإسلامية).والمحور اللغوي وقدمه الدكتور بلقاسم اليوبي وادار  الامسية الدكتور محمد خضر عريف.وشارك في الفعاليات طلاب من معهدي اللغة العربية للناطقين بغيرها من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة أم القرى، وقال الطالب  بلقاسم عبد السلام بوشتى عن  اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي بين الاستعمال والإهمال اللغة بنمطيها المكتوب والملفوظ وسيلة تواصل بين البشر. وهي أداة التفاهم والتبادل المعرفي بينهم. وتعتبر أشيع الوسائط ذات الوظيفة الإبلاغية التي استخدمها الإنسان عبر التاريخ. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها وتعدد استعمالاتها ازدادت أهمية وظيفة اللغة باعتبارها النظام الرمزي الناجع في العملية التواصلية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور والتأثير في المتلقي لغويا وفكريا وثقافيا. وقال بوشتي اللغة العربية، شأنها شأن عدد من اللغات العالمية، تأثرت بهذه الوسائل إيجابا وسلبا، استعمالا وإهمالا حيث استجدت مفردات ومصطلحات، واستخدمت أساليب وتعابير لم تكن مستعملة، واندثرت مفردات وأساليب كانت موجودة. فما هو الإيجابي وما هو السلبي في هذا النمط من اللغة المستعملة في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين من الجنسين،بعدها كرم رئيس أدبي جدة الاستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي المشاركين في الندوة .

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