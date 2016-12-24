بعد مراجعته من دارة الملك عبدالعزيز…منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم “سعود الفيصل حكاية مجد”

شهد معرض جدة الدولي للكتاب اليوم “السبت” توقيع كتاب عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق -رحمه الله- وذلك لمؤلفه فهد بن حسن دماس والذي حمل عنوان الكتاب “سعود الفيصل حكاية مجد” والصادر عن احدى دور النشر العربية .

ويتكون الكتاب الذي تمت مراجعته من قبل دارة الملك عبدالعزيز من حوالي 317 صفحة تحدث فيها المؤلف عن حياة الفقيد -رحمه الله- في كافة الجوانب مع مواقف من حياته وصور نادره وكافة الحياة السياسيه والأزمات التي حدثت في العالم ودوره فيها -رحمه الله- مثل احتلال السوفيت لافغانستان وحرب لبنان وحرب ايران والعراق وحرب لبنان وجهوده في اتفاق الطائف وتحرير الكويت و11 سبتمبر .

كما اشتمل الكتاب على بعض من رحلاته ومقناصه وأشعار قيلت في مقناصه وجهوده في حماية الحياة الفطريه وإنماءها وما كتب عنه من رثاء بعد وفاته ومواقف لبعض المقربين منه .

يذكر بأن الكتاب حصل مؤخرا على جائزة المركز الثاني للنادي الثقافي العربي في معرض بيروت الدولي للكتاب كأفضل كتاب في المحتوى والإخراج.