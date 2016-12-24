 انشيلوتي: كرة القدم قد تأكل نفسها بسبب زيادة عدد المباريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انشيلوتي: كرة القدم قد تأكل نفسها بسبب زيادة عدد المباريات

انشيلوتي: كرة القدم قد تأكل نفسها بسبب زيادة عدد المباريات
المناطق_وكالات

يرى الإيطالي كارلو انشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، أن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيقلص جودة الأداء خلال المباريات وسيؤدي إلى فقدان الاهتمام.
وقال انشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة “سود دويتشه زيتونج” اليوم السبت، “المصالح الاقتصادية بالفعل تؤثر على الجودة، لأننا نضطر إلى الذهاب لملعب المباريات في كل وقت”. وأضاف “كرة القدم قد تأكل نفسها، لكي يصح الحديث ينبغي تقليص عدد المباريات كثيرا، مباريات أقل تعني جودة أفضل، هذا ما ينبغي فعله”. وتابع انشيلوتي “زيادة عدد المنتخبات في يورو 2016 بفرنسا إلى 24 أظهر أن هناك الكثير من المباريات وقدر غير كاف من الفائدة لكل المباريات”.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترح زيادة عدد المنتخبات بين 40 و48 فريقا خلال اجتماعه يومي التاسع والعاشر من يناير المقبل، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد خلال ذلك الاجتماع أم لا.
وأكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا لن يتطلب زيادة في عدد المباريات التي يخوضها كل فريق، مشيرا إلى أن المنتخب الذي سيخوض المباراة النهائية في هذه الحالة لن يخوض أكثر من سبع مباريات مثلما هو الحال حاليا، رغم وجود 32 فريقا فقط في النهائيات.

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