 (الانضباط) توقف إدواردو.. وتغرم رئيس الأهلي ومدير مركز الاتحاد الإعلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(الانضباط) توقف إدواردو.. وتغرم رئيس الأهلي ومدير مركز الاتحاد الإعلامي

(الانضباط) توقف إدواردو.. وتغرم رئيس الأهلي ومدير مركز الاتحاد الإعلامي
المناطق_الرياض

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم إيقاف لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وتغريمه (20) ألف ريال، وذلك لتلفظه على الحكم بألفاظ بذيئة بحسب ماذكره الحكم في تقرير مباراة الهلال والباطن في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.
وغرمت اللجنة رئيس نادي الأهلي أحمد المرزوقي مبلغ (10) الاف ريال وذلك لنزوله للمضمار في مباراة الاهلي والاتفاق، قبل صافرة الحكم رغم عدم وجود اسمه في قائمة المباراة.

كما غرمت اللجنة عضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين ومدير المركز الإعلامي عادل عصام الدين مبلغ (10) الاف ريال لكل منهما، وذلك لدخولهما أرضية الملعب رغم عدم وجود اسماءهم في لقاء الاتحاد والفتح في الجولة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

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