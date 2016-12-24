 هيئة الترفيه تأخذ مرئيات فئات المجتمع لبناء القطاع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

(الانضباط) توقف إدواردو.. وتغرم رئيس الأهلي ومدير مركز الاتحاد الإعلامي هيئة الترفيه تأخذ مرئيات فئات المجتمع لبناء القطاع انشيلوتي: كرة القدم قد تأكل نفسها بسبب زيادة عدد المباريات وزير الإسكان: ميزانية 2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين في جميع المناطق بعد مراجعته من دارة الملك عبدالعزيز…منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم “سعود الفيصل حكاية مجد” رسميا “الفيفا” يخصم ثلاث نقاط من الاتحاد اجتماع عاجل للاتحاد السعودي بعد قليل أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية النظام السوري يخفي جثامين أكثر من 456 لاجئا فلسطينيا قضوا تحت التعذيب مدير الخطوط السعودية: الميزانية الجديدة وضعت الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح مدني الطائف ينقذ شخصين علقا بجبال الهدا أمير جازان: ميزانية الدولة تنقل المملكة لآفاق أوسع وأشمل

هيئة الترفيه تأخذ مرئيات فئات المجتمع لبناء القطاع

هيئة الترفيه تأخذ مرئيات فئات المجتمع لبناء القطاع
المناطق_الرياض

تنظم الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض غدا ورشة عمل متخصصة بعنوان (معاً نبني قطاع الترفيه) لأخذ مرئيات عينة من كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الأفكار في ما يخص بناء قطاع الترفيه، بالإضافة إلى دعوة الشركاء والمهتمين بهذا المجال، وذلك لبحث الآليات الأمثل للتكامل بين هيئة الترفيه وشركائها من أجل صناعة قطاع يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعدّ هذه الورشة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه هي بادرة إيجابية تجمع فيها أبرز شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بقطاع الترفيه من المستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك عينة من مختلف فئات المجتمع وذلك لمناقشة عدد من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في المملكة، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه والتطلعات والآمال المرجوة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها.

وتستهدف الورشة الاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة العامة الترفيه عند تحديد الأنشطة والفاعليات التي تشرف على تنظيمها، وذلك من أجل تطوير صناعة الترفيه في المملكة، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء حول إمكانيات القطاع في الاسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختاماً بتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها خفض نسب البطالة.
يذكر أن قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه كان إحدى القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة. كما أنه رافد لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة , وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>