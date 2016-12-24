 أمير تبوك يحيل واقعة زواج مسن من فتاة 16 عاماً للقضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الداخلية: استشهاد الجندي سلطان الشراري بعد تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية بنغلادش.. انتحارية تفجر نفسها خلال عملية للشرطة أمير تبوك يحيل واقعة زواج مسن من فتاة 16 عاماً للقضاء الجيش اليمني يمشط المواقع المحررة بمنطقة نهم (الانضباط) توقف إدواردو.. وتغرم رئيس الأهلي ومدير مركز الاتحاد الإعلامي هيئة الترفيه تأخذ مرئيات فئات المجتمع لبناء القطاع انشيلوتي: كرة القدم قد تأكل نفسها بسبب زيادة عدد المباريات وزير الإسكان: ميزانية 2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين في جميع المناطق بعد مراجعته من دارة الملك عبدالعزيز…منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم “سعود الفيصل حكاية مجد” رسميا “الفيفا” يخصم ثلاث نقاط من الاتحاد اجتماع عاجل للاتحاد السعودي بعد قليل أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أمير تبوك يحيل واقعة زواج مسن من فتاة 16 عاماً للقضاء

أمير تبوك يحيل واقعة زواج مسن من فتاة 16 عاماً للقضاء
المناطق_تبوك

تفاعل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، مع قصة زواج الفتاة القاصر من مسن سبعيني التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسط استغراب من هذا الزواج لتلك الفتاة القاصر.

ووجّه أمير تبوك بإحالة واقعة زواج مسن سبعيني من فتاة عمرها 16 عاماً للمحكمة للبت في الزواج شرعاً، وإيقاف أي إجراءات لحين صدور الحكم الشرعي في الواقعة، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم، وفق نظام الحماية ولائحته التنفيذية.

وكشف المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة أن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغاً عن حادثة زواج المسن السبعيني من الفتاة الصغيرة.

وقام فريق الحماية باستدعاء جميع الأطراف وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقاً للمادة 16 من الفقرة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>