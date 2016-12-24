 بنغلادش.. انتحارية تفجر نفسها خلال عملية للشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بنغلادش.. انتحارية تفجر نفسها خلال عملية للشرطة

بنغلادش.. انتحارية تفجر نفسها خلال عملية للشرطة
المناطق - فرانس برس

فجّرت امرأة على صلة بالمتطرفين في بنغلادش سترتها الناسفة خلال عملية للشرطة السبت في دكا، فأصيب طفل كانت تحمله بجروح وقتل عنصر متطرف آخر، وفق الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة مصدر رحمن لفرانس برس “قتل متطرفان أحدهما امرأة فجرت سترة ناسفة”.

وتحركت قوات الأمن بناء على معلومات، وطوقت شقة في دكا لأكثر من 12 ساعة وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين داخلها. فيما قال رئيس شرطة دكا أسد الزمان ميا إن “امرأة ترتدي سترة ناسفة حاولت الاقتراب من الشرطيين نفذت الهجوم الانتحاري”.
وكانت المرأة تحمل طفلاً أصيب في التفجير.

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