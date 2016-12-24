بنغلادش.. انتحارية تفجر نفسها خلال عملية للشرطة

فجّرت امرأة على صلة بالمتطرفين في بنغلادش سترتها الناسفة خلال عملية للشرطة السبت في دكا، فأصيب طفل كانت تحمله بجروح وقتل عنصر متطرف آخر، وفق الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة مصدر رحمن لفرانس برس “قتل متطرفان أحدهما امرأة فجرت سترة ناسفة”.

وتحركت قوات الأمن بناء على معلومات، وطوقت شقة في دكا لأكثر من 12 ساعة وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين داخلها. فيما قال رئيس شرطة دكا أسد الزمان ميا إن “امرأة ترتدي سترة ناسفة حاولت الاقتراب من الشرطيين نفذت الهجوم الانتحاري”.

وكانت المرأة تحمل طفلاً أصيب في التفجير.