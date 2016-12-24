 ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين

ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.
وقد عبر سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

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