 انتشال جثة شاب من بحيرة سد تندحة بخميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انتشال جثة شاب من بحيرة سد تندحة بخميس مشيط

انتشال جثة شاب من بحيرة سد تندحة بخميس مشيط
المناطق_عسير
ورد في تمام الساعه ١٥:٣٨ من عصر اليوم السبت بلاغ لمركز  التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط  مفاده غرق شاب سعودي ٢٢ عاماً أثناء تنزهه مع أصدقائه عند  سد تندحه حيث غرق اثناء سباحته بمياه السد.
وقد باشرت فرق وغواصو الدفاع المدني أعمال البحث في محيط بحيرة السد في المكان المتوقع غرقه فيه بعد مساءلة زملاءه حول نقطة غرقه وعليه تمكن الغواصين من العثور عليه بعمق حوالي 9 أمتار تقريبا وجرى انتشال الجثمان  فيما تم تسليم الحادث للشرطة لاكمال اللازم حسب الاختصاص  .
من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمه والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير  العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب اوالتنزه حولها اوالسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحةنظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص او الإمساك به ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة واشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية متمنيا السلامة للجميع.
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