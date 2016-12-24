العميد الدليوي: ميزانية الخير .. دليل قوة ورفاهية

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة المكلف العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي ان إعلان ميزانية هذا العام تعد ردا واضحا على كل من يشكك في متانة اقتصادنا وثبات مسيرتنا وما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها يعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء مجتمعنا ولعلها فرصة سانحة لاتقدم بخالص الولاء والشكر والعرفان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين وسلمو ولي ولي عهده – على توفير كل متطلبات واحتياجات المجتمع .

وقال ان ماصدر في اعلان الميزانية دليلً على ثبات اقتصادنا السعودي وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية التي تحيط بنا , والتي يتأثر بها كثير من دول العالم , مع استمرار نهج مملكتنا في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو ، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته ، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها

داعياً المولى الكريم أن يحفظ لنا باني نهضتنا وحامي حدودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وان يطيل في عمره , ويبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية , وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية , وأن يوفقه لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه , وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.