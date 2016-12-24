 الكويت : وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حريق ” يخت ” بالخيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكويت : وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حريق ” يخت ” بالخيران

الكويت : وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حريق ” يخت ” بالخيران
المناطق_الكويت

اندلع حريق في يخت بمنطقة الخيران جنوب الكويت أدى  إلى 6 وفيات من أسرة واحدة هم ثلاث نساء ورجل وطفلتان و4 حالات مصابة بينهم طفلة في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا الى مستشفيي العدان ومبارك.

وأوضحت الادارة العامة للإطفاء بالكويت اليوم السبت، ان زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتعامل مع حريق يخت وقع في البحر بمنطقة الخيران جنوبي الكويت ، أسفر عن وقوع وفيات واصابات

وأوضح مدير العلاقات والاعلام في الادارة العقيد خليل ان الادارة تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في يخت بالخيران اسفر عن وقوع وفيات واصابات بشرية، مضيفا ان الادارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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