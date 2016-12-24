 نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017
المناطق_الرياض

سحبت اليوم قرعة منافسات الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2016-2017، وجنبت القرعة الفرق القوية من مواجهة بعضها مباشرة وذلك نتيجة التوزيع الخاص للفرق على مستويات مختلفة، وذلك بفندق موفنبيك بمدينة الرياض بحضور سعادة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الفرق المشاركة ورجال الصحافة والإعلام.

ويبدأ حامل اللقب الأهلي مشواره في البطولة أمام الشعلة وذلك على أرضه بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وسيلعب الاتحاد خارج أرضه أمام الطائي في حائل، ويواجه الهلال على أرضه في الرياض القيصومه، ويستضيف النصر الفيحاء.

وسيلعب الشباب في دور الـ 32 خارج أرضه أمام وج، والحال نفسه ينطبق على التعاون حين يحل ضيفا على النجوم.

وقد أجريت مراسم القرعة بإشراف عضو لجنة المسابقات حمد الصنيع ومشاركة أطفال جمعية إنسان، وجاءت قرعة مواجهات دور الـ 32 على النحو التالي :

الأهلي × الشعلة

الطائي × الاتحاد

الهلال × القيصومة

النجوم × التعاون

وج × الشباب

الصفا × القادسية

هجر × العروبة

الخليج × الفائز من مباراة الوشم والعين

الفتح × الوطني

النصر × الفيحاء

الفيصلي × الجيل

العدالة × الباطن

الرائد × الجبلين

ضمك × الاتفاق

النهضة × نجران

أحد × الوحدة

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