القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات

شدد عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقا محمد سعد القرشي على بناء محطات وقود إضافية على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة المركزية وذلك لخدمة سكان مكة المكرمة وحافلات نقل الزوار والمعتمرين والحجاج موضحا أن ندرة محطات البنزين في مركزية مكة الثانية والطرق المؤدية للمركزية الأولى يكلف سائق المركبة أو الحافلة الكثير من الوقت والجهد.

وقدر القرشي حجم الاستثمار بمحطات الوقود بمكة المكرمة بقرابة ٥٠٠ مليون ريال سنويا لنحو ١٥٠ محطة وفود منتشرة في مكة المكرمة وضواحيها مبينا أنه ينبغي تطوير محطات الوقود الموجودة في مكة المكرمة وخاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة وذلك بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق السريعة.