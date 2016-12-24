 القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود المهندس الأزوري :ميزانية الخير رغم الظروف تبرهن على قوة اقتصاد الدولة تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا اتحاد الكرة يستجيب لقرار “فيفا” بخصم 3 نقاط من الاتحاد المؤتمر العلمي الثاني (المستجدات في أمراض الروماتيزم) عابس : المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمة على المستوى المحلي والدولي القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017 الكويت : وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حريق ” يخت ” بالخيران العميد الدليوي: ميزانية الخير .. دليل قوة ورفاهية انتشال جثة شاب من بحيرة سد تندحة بخميس مشيط ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين

القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات

القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات
المناطق - مكة المكرمة
شدد عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقا محمد سعد القرشي على بناء محطات وقود إضافية على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة المركزية وذلك لخدمة سكان مكة المكرمة وحافلات نقل الزوار والمعتمرين والحجاج موضحا أن ندرة محطات البنزين في مركزية مكة الثانية والطرق المؤدية للمركزية الأولى يكلف سائق المركبة أو الحافلة الكثير من الوقت والجهد.
وقدر القرشي حجم الاستثمار بمحطات الوقود بمكة المكرمة بقرابة ٥٠٠  مليون ريال سنويا لنحو ١٥٠ محطة وفود منتشرة في مكة المكرمة وضواحيها مبينا أنه ينبغي تطوير محطات الوقود الموجودة في مكة المكرمة وخاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة وذلك بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق السريعة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>