عابس : المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمة على المستوى المحلي والدولي

شكر المتحدث الرسمي لمعرض جدة الدولي للكتاب ومدير عام الاندية الأدبية الأستاذ محمد عابس سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على تلطفه بافتتاح معرض جدة الدولي للكتاب وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جده على اهتمامه ومتابعته لأدق تفاصيل المعرض قبل وبعد وأثناء افتتاح المعرض ولصاحب المعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على توجيهاته ومتابعته المستمرة ولرؤساء وأعضاء اللجان العاملة من محافظة جدة ووزارة الثقافة والاعلام وغرفة جدة والمتطوعين للعمل من أبناء وبنات جدة وللمشاركين في البرنامج الثقافي والورش المصاحبة ولجميع المشاركين من مدنيين وعسكريين في نجاح هذه التظاهرة الثقافية والأدبية والاجتماعية والحضارية الكبرى ، وذكر المتحدث الرسمي لمعرض جدة الدولي للكتاب ان التطوير مستمر ومعالجة الأخطاء البسيطة مستمرة ومن عام إلى آخر سيكون المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمه على المستوى المحلي والعربي والدولي.