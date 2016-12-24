المؤتمر العلمي الثاني (المستجدات في أمراض الروماتيزم)

المؤتمر يتضمن ورش لمناقشة علاج مرض الروماتويد و استخدام الأشعة في تشخيص أمراض الروماتيزم و استخدام الاشعة الصوتية لتشخيص التهاب المفاصل .كما أوضح الدكتور بحلس بأنه يدرك ان مستوى التطور والتقدم الذي وصل له علم أمراض الروماتزم للوصول للتشخيص المبكر للمرض و إعطاء العلاج الشافي له بإذن الله.و قد قامت فكرة المؤتمر باستمرارية إيصال هذا التطور للزملاءالأطباء و ذلك بواسطة نخبة من الاطباء السعوديين من مختلف القطاعات. وأطباء عالميين و ذلك للمساهمة في هذا المؤتمر.مع العلم انه ولله الحمد يوجد لدينا جميع الامكانيات من تحاليل و أدوية و أطباء مقارنة بالدول المتقدمة.وذكر الدكتور سامي بأن المؤتمر شارك فيه أكثرمن 20 طبيب سعودي من مختلف القطاعات أساتذة جامعيين و استشاريين و ذلك للاطلاع و لمناقشة آخر ماوصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم و علاجها و ذلك بالأدلة و البراهين المستندة على دراسات اكلينيكية. كما شارك في المؤتمر أطباء وأساتذة من بريطانيا و مصر . يتم مناقشة آخر تطورات علاج مرض الروماتويد و الذئبة الحمراء و هشاشة العظام. و التوصيات كثيرة لكن من أهمها بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد و خصوصا بدواء الميثوتركسات و إضافة أدوية أخرى للعلاج يساعد للتحكم بالمرض. و أيضا أفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء و أهمية الغذاء و الرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الامراض

و في الختام قدم الدكتورالشكر لجميع الحضور من ضيوف و متحدثين واعلاميين باعتبارهم شريكا أساسيا وشكر الجمعية السعودية لامراض الباطنة و ذلك لقيامها مع فريق عملها بعمل كل ما يلزم لهذا المؤتمر. كماشكر جميع الشركات الداعمة لدعمهم الرائع لإنجاح مؤتمر.