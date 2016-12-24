اتحاد الكرة يستجيب لقرار “فيفا” بخصم 3 نقاط من الاتحاد

نفذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي “فيفا”، المتضمن خصم 3 نقاط من نادي الاتحاد في دوري جميل السعودي للمحترفين.

يذكر بأن الاتحاد الدولي”فيفا” خاطب الأسبوع الماضي الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر خطاب رسمي يفيد بعدم تجاوب نادي الاتحاد مع الخطاب الموجه لهم، فيما يخص باقي مستحقات قضية اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو، البالغة 9 ألاف دولار.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن المسؤول عن خصم النقاط هو نادي الاتحاد، ونحن أبلغناهم بكل المخاطبات والقرار نافذ، وقال في حديثه عقب الانتهاء من قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017م: “المسؤول عن خصم النقاط هو نادي الاتحاد، ونحن أبلغناهم بكل المخاطبات والقرار نافذ.. الفيفا أرسل لنا أمر نافذ بخصم 3 نقاط من الاتحاد وسنقف مع الاتحاد بعد ذلك للمرافعة والاستئناف”، وأضاف أحمد عيد في تصريحه “لو لم ننفذ سيطال اتحاد القدم السعودي عقوبات”.