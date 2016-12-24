 تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا

تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا
المناطق_عسير

في بادرة تدل على وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وإبرازه في مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م ؛ أنجزت أسرة آل عوضة – من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير – إعادة تأهيل وترميم حصنا تراثيا كان آيلا للسقوط ، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير بحث الأهالي على ذلك والاستعداد بتقديم الدعم الفني . وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة إن هذه المبادرة من الأهالي خطوة رائعة ورائدة للمحافظة على التراث العمراني ، تعكس تجاوبا ومثالا وطنيا رائعا .

وقدم العمرة شكره وتقديره لأسرة آل عوضة على هذه المبادره الرائعة ، داعيا جميع أهالي القرى التراثية بالمحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم والذي له قيمة وأحد أهم روافد رؤية ٢٠٣٠ .

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