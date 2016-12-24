المهندس الأزوري :ميزانية الخير رغم الظروف تبرهن على قوة اقتصاد الدولة

أكد المهندس عبدالعزيز سعد الازوري المدير العام لإدارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة ، أن ميزانية الدولة لهذا العام هي ميزانية خير وعطاء واستطاعت بلادنا تعدي كل الصعاب والتوقعات وتجاوز الأزمات الإقتصادية والسياسية التي مرت على العالم وأعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية

وان ميزانية العام الحالي باكورة الإنطلاقة لتنمية طموحة ولمستقبل إقتصادي مشرق بإذن الله تعالى وفق رؤية2030 وهذا سيحقق بإذن الله توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع <يحفظهم الله> من خلال قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العمل على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات التي تهدف الى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع معدلات نموها ودفعها الى آفاق جديدة تعمل على تحقيق رفاهية وراحة المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الاول ، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار بمختلف انواعه، وايجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بإذن الله.

وقد حظي قطاع النقل في ميزانية هذا العام من اهتمام وعناية باعتباره الركيزة الاساسية لنشر وايصال التنمية بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة من خلال ما خصص له لتنفيذ مشروعات جديدة أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كيد الكائدين وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة وأن يحمي بلادنا وأهلها من كل سوء ومكروه