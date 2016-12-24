 المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود

المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود
Saudi soldiers on patrol in the southern province of Jizan, near the border with Yemen, Saudi Arabia, Sunday, Nov. 8, 2009. Saudi Arabian forces have taken control of a mountain straddling the border with Yemen and cleared it of Shiite rebels, in five days of fighting that saw three soldiers killed and 15 wounded, the assistant defense minister said on Sunday. Prince Khaled bin Sultan said another four soldiers were missing and that Saudi troops were still dealing with rebel infiltrators in other spots along the frontier. (AP Photo)
المناطق_الرياض

تستمر مدفعية القوات السعودية لليوم الثالث على التوالي بضرب معاقل ومخابئ الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة عدة مناطق حدودية سعودية، وذلك بعد أن حاولت التقدم لنصب منصات قذائف الكاتيوشا والهاون نحو محافظات حدودية سعودية مأهولة بالسكان.

كما لم تهدأ في منطقة جازان المدفعية منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد ما رصدت غرفة العمليات تحصن مجموعة من الميليشيات الحوثية في عدة محاور قبالة محافظات الموسم والطوال والحُرث.

وكانت الميليشيات تحاول التسلل وتخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن لإطلاق قذائفها، واستمرت عملية صدهم قرابة 6 ساعات، قتل فيها ما يزيد عن 25 عنصراً بحسب مصادر عسكرية.

وتمكنت المدفعيات والدبابات السعودية في منطقة نجران بغطاء جوي من طيران التحالف من قصف مركبات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كانت تقل عناصر مسلحة نحو الحدود السعودية.

فيما أخذت عناصر أخرى التضاريس الجبلية قبالة نجران حصناً لها، لتبدأ منها بتنفيذ رمايات عسكرية داخل القرى السعودية المأهولة بالسكان.

ونجحت القوات السعودية في التغلب على تلك العناصر بجانب الآليات والمركبات العسكرية التي قصفها طيران التحالف.

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