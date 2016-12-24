 ترامب يسخر من أوباما بسبب الغولف.. لكن يقتدي به | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ترامب يسخر من أوباما بسبب الغولف.. لكن يقتدي به

ترامب يسخر من أوباما بسبب الغولف.. لكن يقتدي به
المناطق_وكالات

أخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استراحة من الاستعداد لتولي السلطة ومارس لعبة محببة لقلوب رؤساء أميركا منذ دوايت أيزنهاور، وهي لعبة الغولف.
ولعب ترامب الغولف، الجمعة، في ملعب يملكه مع تايغر وودز، بطل العالم السابق في اللعبة، والذي يحاول العودة بعد مشكلات مزمنة في الظهر وعمليات جراحية.

كما انضم إليهما لاعبان آخران لم يعلن عن اسميهما.

ولم تعلن نتيجة المباراة لكن ترامب ليس منافسا سهلا. وتتوقع مجلة (غولف دايغست) إنه سيكون أفضل لاعب غولف في المكتب البيضاوي عندما يتولى المنصب في 20 يناير.

ومن غير المتوقع نشر صور لمباراة ترامب مع وودز لأن وسائل الإعلام الإخبارية التي سافرت مع الرئيس المنتخب منعت من دخول الملعب.

وانتقد ترامب قضاء أوباما الكثير من الوقت في ملاعب الغولف، وقال أمام مؤتمر انتخابي العام الماضي إن أوباما “مارس لعبة الغولف العام الماضي أكثر من تايغر وودز”.

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