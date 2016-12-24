 الأمم المتحدة تحذر.. 13,5 مليون نازح من حلب يحتاج مساعدة ملحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. الشيخ عائض القرني يطلق كليب “آمنت بالمسيح” مع أعياد الميلاد الأمم المتحدة تحذر.. 13,5 مليون نازح من حلب يحتاج مساعدة ملحة ترامب يسخر من أوباما بسبب الغولف.. لكن يقتدي به المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود المهندس الأزوري :ميزانية الخير رغم الظروف تبرهن على قوة اقتصاد الدولة تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا اتحاد الكرة يستجيب لقرار “فيفا” بخصم 3 نقاط من الاتحاد المؤتمر العلمي الثاني (المستجدات في أمراض الروماتيزم) عابس : المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمة على المستوى المحلي والدولي القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2016/2017 الكويت : وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حريق ” يخت ” بالخيران

الأمم المتحدة تحذر.. 13,5 مليون نازح من حلب يحتاج مساعدة ملحة

الأمم المتحدة تحذر.. 13,5 مليون نازح من حلب يحتاج مساعدة ملحة
نازحون من حلب
المناطق_وكالات

تمكن 35 ألف شخص من الخروج من حلب إلى الأرياف الغربية، وذلك رغم ضيق السبل وسوء الأحوال الجوية واستمرار محاولات التضييق والقصف.

ووصفت العملية بالمعقدة، بحسب وصف مدير العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينغ، ووصف أيضاً الوضع في سوريا بأنه أصبح كارثياً.

وأشار إلى أن 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 9 ملايين يعانون من الجوع.

ويحمل هذا التخوف في طياته أزمة إنسانية قادمة، تتطلب وضع خطة لتفادي المخاطر الصحية التي تهدد النازحين مع قلة الإمكانيات التي تؤمن لهم البقاء على قد الحياة من مسكن ملائم ومستلزمات صحية وغذائية ملحة.

كما لفت جينغ أيضاً إلى أنه ترك للمدنيين ممن غادروا حلب اختيار المقصد، حيث اختار غالبيتهم التوجه إلى مناطق خاضعة للمعارضة وأنه تم إنشاء مركزين للاستقبال في أتارب في حلب، وسرمدة في إدلب”.

وحذر جينغ من مصير 700 ألف سوري آخرين يقبعون في المناطق المحاصرة.

إلى ذلك، دعا المسؤول الأممي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأطراف الصراع وحلفائهم، إلى مضاعفة الجهود لإنهاء النزاع، وتقديم الدعم الفعال للعمل الإنساني لمساعدة الضحايا الأبرياء.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>