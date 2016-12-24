 بالفيديو.. الشيخ عائض القرني يطلق كليب “آمنت بالمسيح” مع أعياد الميلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو.. الشيخ عائض القرني يطلق كليب “آمنت بالمسيح” مع أعياد الميلاد

بالفيديو.. الشيخ عائض القرني يطلق كليب “آمنت بالمسيح” مع أعياد الميلاد
المناطق_الرياض

أطلق الداعية الشيخ عائض القرني نصه الإنشادي الجديد الذي حمل عنوان “آمنت بالمسيح” وهو من أداء وألحان المنشد موسى العميرة، وشارك القرني في الكليب الذي تم تصويره في تركيا.

ويتزامن طرح الكليب مع أعياد الميلاد الذي تشهدها عدد من دول العالم، وتم إطلاق الكليب بالترجمة النصية عبر هاشتاق I_Believe_in_Jesus#.

واشتهر الشيخ عائض القرني، الذي حصل على شهادة الدكتوراه في إبريل عام 2002، بأنه أحد الدعاة الذين يكرسون الخطاب الوسطي ويدعون إلى التسامح، واشتهر بانفتاحه على الوسط الفني من خلال نص إنشادي جمعه بفنان العرب محمد عبده ونص آخر بالفنان خالد عبدالرحمن، وعدد من المؤلفات أشهرها كتاب “لا تحزن” الذي ترجم لعدة لغات وحقق أرقام مبيعات قياسية.

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