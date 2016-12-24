 خطأ بسيط في استخدام “واتس أب” يفضح كل أسرارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“النصر” يحذر “إيالا” و”أوفيني” بسبب فيديو “الشيشة”.. واللاعبان يعتذران خطأ بسيط في استخدام “واتس أب” يفضح كل أسرارك بالفيديو.. الشيخ عائض القرني يطلق كليب “آمنت بالمسيح” مع أعياد الميلاد الأمم المتحدة تحذر.. 13,5 مليون نازح من حلب يحتاج مساعدة ملحة ترامب يسخر من أوباما بسبب الغولف.. لكن يقتدي به المدفعية السعودية تضرب معاقل الحوثي على الحدود المهندس الأزوري :ميزانية الخير رغم الظروف تبرهن على قوة اقتصاد الدولة تبرزه بـ”أبها عاصمة السياحة العربية”.. أسرة ترمم حصنا تراثيا اتحاد الكرة يستجيب لقرار “فيفا” بخصم 3 نقاط من الاتحاد المؤتمر العلمي الثاني (المستجدات في أمراض الروماتيزم) عابس : المعرض واجهة حضارية وثقافية مهمة على المستوى المحلي والدولي القرشي : قلة محطات الوقود في مركزيات مكة يربك الحافلات والمركبات

خطأ بسيط في استخدام “واتس أب” يفضح كل أسرارك

خطأ بسيط في استخدام “واتس أب” يفضح كل أسرارك
المناطق_الرياض

بعد زيادة حالات اختراق التطبيقات بالهواتف الذكية، ومحاولات شركة “فيسبوك” بتشفير البيانات من بينها بيانات “واتس آب”، ظهرت حالة أخرى تعتبر خرقا للنظام.

إلا أن هذا الخرق الذي قد يعرض معلوماتك للخطر، سواء الصور أو الفيديوهات وغيرها من المواد التي تتبادلها مع الأصدقاء، واسترجاعها دون علمك، يتعلق بخطأ المستخدم نفسه، وليس ضعف بحماية بيانات المستخدم.
ويتمثل هذ الخطأ في قيام المستخدم بتغيير رقم الهاتف الذي يعتمد عليه لاستخدام “واتس آب”، أو أن يقوم بإنشاء حساب جديد من دون حذف الحساب القديم، إذ إنه في حال الاستغناء عن شريحة الهاتف، وقيام الشركة المزودة لخدمة الاتصال بعرض نفس الرقم في الأسواق من جديد سيؤدي هذا إلى فقدان المستخدم لخصوصيته، فبمجرد حصول شخص آخر على الرقم وإنشاء حساب على “واتس آب” سيكون هذا الشخص قادرا على استرجاع جميع المحادثات والصور والفيديوهات.

ولحل هذه المشكلة، يحتاج المستخدم الذي يرغب في الاستغناء عن رقم هاتفه الذي يستخدم “واتس آب” عليه الدخول إلى الإعدادات، واختيار الحساب، ومنها اختيار Delete Account وذلك لحذف الحساب من سيرفرات الشركة بالكامل، وتجنب حدوث مثل هذا الأمر.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>