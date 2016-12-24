 “النصر” يحذر “إيالا” و”أوفيني” بسبب فيديو “الشيشة”.. واللاعبان يعتذران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“النصر” يحذر “إيالا” و”أوفيني” بسبب فيديو “الشيشة”.. واللاعبان يعتذران

“النصر” يحذر “إيالا” و”أوفيني” بسبب فيديو “الشيشة”.. واللاعبان يعتذران
المناطق_الرياض

عبرت إدارة نادي النصر عن غضبها الشديد من الثنائي المحترف في الفريق الأول لكرة القدم الباراجوياني فيكتور إيالا والبرازيلي برونو أوفيني بعد تداول مقطع فيديو مصور لهما وهما متوجدان في أحد المحلات الخاصة بتدخين “الشيشة”.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الفريق الأول طلال النجار مع الثنائي أمس (الجمعة) مطالباً إياهما بالحذر من التواجد في مثل هذه الأماكن.

وأكد لهما أن التواجد في مثل هذه الأماكن يسهم في إثارة السلبية تجاه النادي كاملاً وليس تجاه شخصيهما فقط، فيما قدم اللاعبان اعتذارهما عن هذا التصرف.

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